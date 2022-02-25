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Карельские хирурги спасли пострадавших в страшной аварии под Петрозаводском

Новости. Общество
12:02, 27 Февраля 2022
фото: Минздрав Карелии

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Больше месяца врачи БСМП боролись за жизни получивших тяжелые травмы юноши и девушки.

В Минздраве Республики Карелия рассказали о работе врачей БСМП, спасших пострадавших в страшной аварии под Петрозаводском.

В страшном ДТП, случившемся под Петрозаводском в декабре 2021 года, пострадали 4 человека. Двое вскоре были выписаны домой на амбулаторное лечение, а еще двое — 18-летняя девушка и 22-летний молодой человек — получили тяжелые травмы. Их жизни угрожала серьезная опасность.

Молодой мужчина без сознания был доставлен в противошоковую палату нового приемного отделения БСМП. С момента поступления ему оказывалась помощь мультидисциплинарной бригадой во главе с анестезиологом-реаниматологом. Было проведено несколько операций, в том числе экстренная жизнеспасающая.  Три недели пациент провел в реанимации, находясь в коме. Затем его перевели в нейрохирургическое отделение, где под присмотром профильных врачей он продолжил лечение. Ему еще необходимо длительное восстановление, уже не в стационаре и без риска для здоровья.

У девушки были повреждены несколько органов и систем, в том числе — редкая трава шейного отдела позвоночника, так называемый «перелом палача». Пациентка была подготовлена к хирургическому вмешательству — врачи провели операцию самой высокой категории сложности в нейрохирургии. Подобные операции доступны не во всех регионах России, в Карелии их с 2015 года проводят только хирурги БСМП.

Выполнил операцию нейрохирург Александр Моисеев, которому удалось сохранить функциональность шейного отдела позвоночника практически на 100%.

Спустя некоторое время девушка была выписана из стационара. В дальнейшем планируется наблюдение у нейрохирургов и обязательный осмотр лечащим врачом через год.

Работа в команде хирургов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов и травматологов позволила избежать всем четверым не только инвалидизации, но и самого страшного исхода — гибели. Жизни всех молодых людей, пострадавших в автокатастрофе, были спасены.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дмитрий Анатольевич
2022-02-27 14:07:54
Молодцы! Отдать огромные зарплаты не нужных нам депутатов этим заслуженным людям!
Старый человек
2022-02-27 13:34:47
Наконец то позитив!
Молодцы врачи, хорошо бы фото их увидеть!!!
Немного у нас врачей осталось после "голиковской оптимизации", этих хоть уберечь бы,зарплату повысить, минздраы сократив не нужные....
Chel
2022-02-27 12:56:24
Низкий поклон хирургам. А спасённой молодёжи - ума.
кир
2022-02-27 12:36:25
Врачи молодцы.
Изя
2022-02-27 13:38:41
кир, ты тоже )))) :)
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