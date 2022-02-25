Карельские хирурги спасли пострадавших в страшной аварии под Петрозаводском

Больше месяца врачи БСМП боролись за жизни получивших тяжелые травмы юноши и девушки.

В Минздраве Республики Карелия рассказали о работе врачей БСМП, спасших пострадавших в страшной аварии под Петрозаводском.

В страшном ДТП, случившемся под Петрозаводском в декабре 2021 года, пострадали 4 человека. Двое вскоре были выписаны домой на амбулаторное лечение, а еще двое — 18-летняя девушка и 22-летний молодой человек — получили тяжелые травмы. Их жизни угрожала серьезная опасность.

Молодой мужчина без сознания был доставлен в противошоковую палату нового приемного отделения БСМП. С момента поступления ему оказывалась помощь мультидисциплинарной бригадой во главе с анестезиологом-реаниматологом. Было проведено несколько операций, в том числе экстренная жизнеспасающая. Три недели пациент провел в реанимации, находясь в коме. Затем его перевели в нейрохирургическое отделение, где под присмотром профильных врачей он продолжил лечение. Ему еще необходимо длительное восстановление, уже не в стационаре и без риска для здоровья.

У девушки были повреждены несколько органов и систем, в том числе — редкая трава шейного отдела позвоночника, так называемый «перелом палача». Пациентка была подготовлена к хирургическому вмешательству — врачи провели операцию самой высокой категории сложности в нейрохирургии. Подобные операции доступны не во всех регионах России, в Карелии их с 2015 года проводят только хирурги БСМП.

Выполнил операцию нейрохирург Александр Моисеев, которому удалось сохранить функциональность шейного отдела позвоночника практически на 100%.

Спустя некоторое время девушка была выписана из стационара. В дальнейшем планируется наблюдение у нейрохирургов и обязательный осмотр лечащим врачом через год.

Работа в команде хирургов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов и травматологов позволила избежать всем четверым не только инвалидизации, но и самого страшного исхода — гибели. Жизни всех молодых людей, пострадавших в автокатастрофе, были спасены.