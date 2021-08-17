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Карельские полицейские вычислили подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств (ВИДЕО)

Новости. Криминал
14:56, 18 Августа 2021
фото: youtube.com / МВД МЕДИА / скриншот видео

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Сотрудники МВД установили автора мошеннической схемы, обманывавшего людей в Сети.

В начале июня в отдел сегежской полиции обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что на популярной торговой площадке нашла объявление о продаже игровой приставки. Владелец, якобы житель соседнего города, был готов доставить товар сразу после полной оплаты. Женщина перевела 48 900 рублей на номер банковской карты продавца, но товар так не получила, а мошенник перестал выходить на связь. Об этом информирует «МВД Медиа».

Сотрудники уголовного розыска Сегежи и управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия установили мошенника. Им оказался 28-летний житель одного из городов Центральной России.

По версии полиции, подозреваемый размещал на различных онлайн-сервисах предложения о продаже компьютерных игр, дорогостоящей техники или аксессуаров к ней. При общении с потенциальными покупателями он намеренно предоставлял фотографии товаров, которых у него не было, а по видеосвязи демонстрировал пустые упаковки из-под техники. Главным условием сделки являлась полная оплата заказов. Таким образом злоумышленник обманул жителя Петрозаводска и Костомукши. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

При силовой поддержке бойцов спецподразделения оперативники задержали подозреваемого по месту жительства.

При обыске у него изъяли технику, банковские карты, телефоны и сим-карты. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории других субъектов Российской Федерации.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Фигурант доставлен в Карелию. Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что мошенники оставили ребенка в Карелии без новых игрушек.

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