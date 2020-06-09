Карельские рыбаки летом займутся заготовкой фукусов и ламинарии

Предприятия Карелии в два раза увеличили вылов рыбы, сообщили в Минсельхозе Карелии.

По итогам 5 месяцев текущего года рыбодобывающие предприятия республики добыли более 57 тысяч тонн водных биоресурсов.

Значительный прирост достигнут за счет промысла путассу в Атлантическом океане, добыча которой в 7 раз превысила уровень прошлогоднего периода и составила 34,1 тысячи тонн.

Освоение неквотируемого объекта Баренцева моря – северной креветки – составило полторы тысячи тонн.

Планы карельских рыбаков на летний период связаны с освоением квоты добычи скумбрии в Северо-Восточной части Атлантического океана и заготовкой водорослей – фукусов и ламинарии в Белом море.

Ранее около 12 тысяч особей краснокнижного лосося выпустили в реку Шуя в Карелии.