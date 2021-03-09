Карельские студенты теперь будут жить комфортно (ФОТО)

Программа модернизации общежитий колледжей и техникумов работает в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, два общежития сортавальского колледжа, в Сортавале и в Олонце, отремонтированы благодаря программе модернизации, запущенной в Карелии в прошлом году,

"Так, в сортавальском общежитии сделали ремонт в душевых, умывальных и туалетных комнатах, а также кухнях. На фото хорошо видно, что было раньше. Здесь, как и во многих учреждениях республики, ремонт не проводили годами. В общежитии в Олонце, где находится отделение Сортавальского колледжа, заменили систему канализации и провели электромонтажные работы", – рассказал Артур Парфенчиков.

Напомним, ранее сообщалось о ремонте, проведенном в общежитиях Петрозаводского автотранспортного техникума в рамках программы модернизации.