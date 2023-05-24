Бренд «Карельский мед» получил официальное свидетельство

Карелия получила первое свидетельство на географическое указание, сообщил в телеграм-канале глава республиканского Минэка.

На площадке «ПРОБИЗНЕС. ПРОДВИЖЕНИЕ. ПРОБРЕНД» представитель федерального института промышленной собственности Денис Савченко вручил свидетельство Дмитрию Спиркову, который держит пасеку в вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко.



«Решение о государственной регистрации в Роспатенте регионального бренда было принято в отношении товара «Карельский мед», - сообщил в своем телеграм-канале министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев.



По его словам, сейчас в Роспатенте находится еще 10 заявок, которые подали карельские товаропроизводители, из них семь - на регистрацию географических указаний.



«Кстати, любой производитель меда в Карелии может присоединиться к региональному бренду, - отметил Ермолаев. - Приходите в центр «Мой бизнес», и вам помогут оформить документы».



Регистрация географического указания позволит предпринимателям защититься от контрафакта и продвигать свой продукт на внешние рынки, заключил он.