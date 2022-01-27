Кассационный суд отменил постановление о наказании адвоката Шогина за нарушение «масочного режима» в суде Петрозаводска

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил частное постановление Петрозаводского суда в отношении адвоката Михаила Шогина, наказанного за нарушение «масочного режима».

27 января, в четверг, судебная коллегия по уголовным делам Третьего Кассационного суда общей юрисдикции отменила частное постановление судьи Петрозаводского горсуда Дмитрия Хромых, который ранее привлек к ответственности адвоката Михаила Шогина за нарушение режима ношения медицинских масок. Об этом «Столице на Онего» сообщил сам защитник Шогин.

По словам адвоката, постановление было отменено одновременно с отменой приговора в отношении фигурантов дела о взятках в Госкомимущества Карелии — экс-чиновника Сергея Максимова и бизнесмена Степана Морозова. Михаил Шогин представляет в суде интересы предпринимателя Морозова.

Михаил Шогин пояснил, что ранее судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых вынес приговор Максимову и Морозову. Одновременно с вынесением данного приговора было вынесено также частное постановление в адрес президента республиканской адвокатской палаты, в котором было указано, что Михаил Шогин нарушил распоряжение судьи по поводу ношения медицинских масок. На основании этого постановления президент адвокатской палаты возбудил дисциплинарное производство. В итоге в декабре 2021 года Шогину было выписано предупреждение. По оценке самого защитника, данные события представляли для него риск лишения адвокатского статуса.

Михаил Шогин сообщил «Столице на Онего», что судебная коллегия, отменив постановление Петрозаводского горсуда, установила предвзятость судьи по отношении к нему.

Напомним, четвертого июня 2020 года, ближе к 12 часам дня, в полицию поступило сообщение о том, что в зале Петрозаводского городского суда находится человек без медицинской маски. По информации пресс-службы судебных приставов, в тот день из зала горсуда был препровожден на улицу адвокат Михаил Шогин, который якобы нарушил «масочный режим». Как сообщили в ФССП, накануне инцидента адвокат Шогин вошел в здание суда в медицинской маске, успешно миновал осмотр приставами на входе и явился на судебный процесс. Затем в ходе заседания он якобы снял с лица медицинскую маску и получил замечание от судьи. По информации приставов, адвокат не прислушался к замечанию и не надел медицинскую маску. Затем в зал были вызваны сотрудники МВД. Адвоката попросили уйти. Михаил Шогин был вынужден покинуть процесс.

В этой связи суд Петрозаводска в июле 2020 года вынес постановление о назначении административного наказания Михаилу Шогину по статье 20.6.1 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Как сообщил сегодня изданию Михаил Шогин, за нарушение «масочного режима» в тот раз он получил предупреждение.