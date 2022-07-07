Группа кинорежиссера Павла Лунгина приедет в Карелию снимать кино про блогеров и Деда Мороза

Часть съемок фильма «Василиса и королева лайков» Павла Лунгина пройдет в Карелии.

Съемочная группа Павла Лунгина отправится в Карелию в конце июля. Кинорежиссер в ближайшее время начинает съемки фильма «Василиса и королева лайков». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Съемки должны были начаться 17 июля в белорусском Солигорске, но коррективы внесла жара. Поэтому в Солигорск группа отправится ближе к осени, а в конце июля поедет в Карелию и Ленинградскую область, потом запланирована Москва.

«В Карелии будет заповедный лес. Иную реальность снимем в розовых горах, среди завалов калийных солей в Солигорске. Пока там жарко, как в пустыне, и калийные соли излучают страшную химию. Это удивительный розовый мир…», — заявил Павел Лунгин.

Сообщается, что фильм «Василиса и королева лайков» будет современной сказкой, которую расскажут, как миф. По информации «Московского комсомольца», в картине будет два мира — реальный и виртуальный, а среди героев — блогеры и Дед Мороз, подобный богу.

«Хочу сделать фильм про молодежь и современность, как я это понимаю. По-моему, пришло время сказок», — заявил Лунгин.

Напомним, Павел Лунгин снял картину «Остров» с Петром Мамоновым в главной роли. Съемки проходили в Кемском районе Карелии. Для фильма в поселке Рабочеостровск возвели декорацию - бывшая соляная изба была перестроена под храм. Декорация стала местной достопримечательностью. Летом 2021 года объект сгорел. Это известие потрясло режиссера Павла Лунгина.