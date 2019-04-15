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Новости. Общество
18:40, 15 Апреля 2019

"Когда я слышу эту фразу, слезы просто рекой текут"

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Юлия, 34-летняя мама двухлетних двойняшек, у которой обнаружили рак желудка 4 стадии и которой вся Карелия собирала средства на лечение в Израиле, вернулась в Петрозаводск.

Она рассказала о поездке, самочувствии и ближайших планах, а главное – поделилась опытом: в такой тяжелейшей ситуации стоит ли обращаться за медицинской помощью в другую страну, или нет.

- После Израиля состояния лучше стало, - рассказала Юлия. - Вернулась домой, потом день рождения у детей был, праздник. Было много народу. Я себя чувствовала достаточно хорошо, и все ушло на второй план, все мои болячки. Состояние на сегодняшний день намного лучше, чем до отъезда. Но, может, стены дома лечат. Может, подействовала "химия". Время покажет.

Планов грандиозных на что-то нет. Мне главное - с детками быть целыми днями. Поближе с ними, побольше. Элементарное – погулять, поиграть, покормить.

Я инвалидность начала оформлять, пришлось бегать по врачам, но на следующей неделе, я думаю, уже все закончу.

Про работу пока не думаю. После сбора денег в Интернете… есть свои последствия.

Очень многие люди меня узнают, когда я прихожу. Искренне начинают сочувствовать. Когда начинают говорить про деток, что есть ради кого жить, у меня слезы градом начинают литься.

Врач в больнице вопросов никаких не задавала. Я сказала, что пришла инвалидность оформлять. Она быстро выдала номерки, я всех специалистов быстро прошла, что несвойственно для наших поликлиник. Невролог узнал, спрашивает: это не вам деньги собирали?

На площадку выходим, соседи расспрашивают. Я стараюсь переключать тему на деток, чтобы не говорили о моем здоровье. Но я ни на кого не обижаюсь. Все понимаю. Просто деться некуда.

Чем Юле помогли в Израиле, читайте здесь.

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