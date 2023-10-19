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Компания, организующая питание в школе № 55, объяснила скандал происками конкурентов

Новости. Общество
16:52, 20 Октября 2023
фото: Freepik

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В паблике «Диетгрупп» в соцсети объяснили, кормят ли детей в школе на 40 рублей в день.

В Карелии продолжает развиваться скандал, связанный с организацией питания в школе № 55 — крупнейшей школе Карелии по числу учащихся. Школьники, а затем их родители стали жаловаться на качество продукции в школьной столовой после того, как там сменился подрядчик — ООО «Диетгрупп». У родителей школьников возникли вопросы, можно ли обеспечить достойное питание для ребенка на 40 рублей в день.

Между тем в соцсети появился паблик ООО «Диетгрупп», где подробно объясняется, из чего складывается такая сумма.

По словам авторов паблика, в волне негативных публикаций в СМИ стоят конкуренты компании.  

«В последнее время вы видите в интернет СМИ волну негативных публикаций о ООО „Диетгрупп“. Все они посвящены организации питания в школе 55 города Петрозаводска. Эти публикации являются частью организованной информационной компании, направленной на создание ложного представления о происходящем, сформировать негативное общественное мнение. Зачем? А некоторым конкурентам очень не хочется уступать очень „вкусный“ для них бизнес, — написали в группе. — Вопрос к неуважаемым конкурентам — вы зачем детей и их родителей используете в своих коммерческих интересах? Не стыдно?»

По словам авторов сообщества, работа компании в школе с первого дня четко контролируется.

Также в группе объяснили снижение стоимости питания до суммы 40 рублей.

«Широко обсуждается, что, допустив снижение цены на конкурсе на 58,5%, „Диетгрупп“ кормит теперь на 40 рублей в день, а на 40 рублей кормить невозможно. Да! Невозможно. Мы и не кормим на 40 рублей. Мы кормим от 120 до 220 рублей в день на ребенка. И да — это для нас убыточно», — отметили в паблике.

По словам администраторов, предыдущий оператор питания в конкурсе также допустил снижение цены на 58%, не желая уходить из школы. Между тем, как объяснили в паблике, в буфетах многих школ продается пирожная продукция, запрещенная к продаже в школах, и подрядчики буквально «приучают» детей к сладостям, за которые можно получить больше выручки и меньше жалоб от школьников и, соответственно, меньше проверок. Свою роль играют и различные субсидии на детей, получаемые школами — часть талонов у школьников также уходит на выпечку. Таким образом, организация питания в школах превращается в прибыльный бизнес.

«И да. У нас сейчас новая проверка», — написали в паблике.

Напомним, накануне после обращения группы родителей ситуацию в школе № 55 взяла под свой контроль администрация Петрозаводска. При этом Россельхознадзор в результате мониторинга обнаружил множество нарушений в работе ООО «Диетгрупп» как в данной школе, так и в других заведениях.

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