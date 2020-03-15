Концерт Агутина и Варум не состоится в Карелии из-за короновируса

Отменены концерты группы "Пикник", Леонида Агутина и Анжелики Варум, которые должны были пройти в Петрозаводске и Кондопоге 19 и 20 марта.

Об этом сообщается в паблике "Афиша концертов Петрозаводска. Interfest". Причина отмены выступлений звезд – распоряжение главы республики Артура Парфенчикова, который ввел запрет на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой заражения коронавирусом.

"Наши концерты, несомненно, состоятся чуть позже, как только ситуация стабилизируется. С артистами достигнуты договоренности о переносе на осень (сентябрь-ноябрь). Все приобретенные билеты будут действительны. Спасибо за ваше понимание!" - пишут организаторы концертов группы "Пикник" и Леонида Агутина с Анжеликой Варум.

Ранее глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса.