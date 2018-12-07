Концерт рэпера GONE.Fludd состоится в Петрозаводске с ограничением "18+"

Организаторы концерта российского рэпера GONE.Fludd заявили, что выступление в столице Карелии состоится.

"Друзья, как вы уже заметили, правоохранительные органы отдельных городов всё чаще стали вмешиваться в процесс проведения концертов отдельных исполнителей. Вот и дошла очередь до Фладды. За последние 2 дня администрации клуба поступило несколько предупреждений. Естественно, никто не берет на себя ответственность и не предоставляет каких-то официальных бумаг о запрете. Просто мягко предупреждают. Устав бороться с этим, мы склонились к тому, что все-таки будем проводить наш концерт, но при условии соблюдения ограничений 18+", - сообщается в паблике мероприятия.

"Но, друзья, если вам нет 18 лет, на концерт вас могут сопроводить родители. Давайте покажем, что в позитивной и жизнеутверждающей музыке GONE.Fludd нет ничего запрещенного и посетим запланированный ранее концерт! Место прежнее", - отметили организаторы.

Ранее клуб Z.ефир сообщил об отмене концерта GONE.Fludd по не зависящим от концертной площадки причинам, который назначен 7 декабря.

Сам артист в Twitter написал, что в Петрозаводске прокуратура "настоятельно не рекомендует" проводить концерт.

В последнее время с отменой концертов сталкивались Хаски, Элджей, группы IC3PEAK, "Френдзона" и др. Выступления чаще всего срывались из-за давления на представителей площадок.