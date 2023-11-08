Коренным малочисленным народам Севера упростят лов рыбы

Изменения в законе о рыболовстве позволят представители коренных малых народов Севера свободно заниматься традиционным промыслом, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию одобрил законопроект, который решит вопрос распределения квот для традиционного рыболовства представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с учетом лимитов на добычу биоресурсов для личных нужд. Об этом сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Как отметили на заседании профильного комитета, в новой редакции из документа исключен ряд неоднозначных положений. Сам проект направлен на уточнение порядка рыбоводства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Речь идет об отмене заявок на сетной лов. Представители малочисленных народов и их общины смогут свободно и бесплатно рыбачить на водных объектах общего пользования. Они смогут ловить рыбу в объемах, не превышающих годовую норму добычи водных биоресурсов. Под годовой нормой предусматривается их объем, количество, вес, установленный органами исполнительной власти субъекта РФ по согласованию с Росрыболовством. При этом ловить рыбу представители коренных народов смогут только в местах своего традиционного проживания. Человек, который покинул малую родину, имеет другую прописку, лишится права на бесплатную рыбалку.

«Конечно, мы поддерживаем этот закон. Рыбная ловля – это часть культуры коренных малочисленных народов. Да, они ловят рыбу сетями, кормят своих собак и кошек рыбой. Но делают они это не в промышленных масштабах. Это тоже часть их традиционной жизни и культуры. Нам необходимо это сохранять, избавляя людей от лишних административных барьеров. Надеюсь, в ближайшее время закон, который в декабре рассмотрят во втором чтении, будет принят в ближайшее время», - отметил Игорь Зубарев.

Ранее сенатор сообщал, новые правила рыболовства дают возможность жителям городских прибрежных населенных пунктов Карелии ловить рыбу сетями в Белом море.