Коронавирус обнаружен в Карелии у двух младенцев

У четырёх жителей Костомукши подтвердили сегодня коронавирусную инфекцию, среди заразившихся двое маленьких детей.

По информации межрайонной больницы №1, сегодня результаты анализов подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у четырёх жителей Костомукши, в том числе у двоих детей, 2019 и 2020 года рождения.

Пациенты были обследованы по поводу симптомов ОРВИ.

В настоящий момент проводится выявление и обследование контактных лиц.

Специалисты ещё раз напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции:

- использование средств индивидуальной защиты в общественных местах и в такси

- соблюдение социального дистанцирования

- дезинфекция рук.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано рекордно низкое число заболеваний коронавирусом.