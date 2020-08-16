Коронавирус обнаружен в Карелии у двух младенцев

У четырёх жителей Костомукши подтвердили сегодня коронавирусную инфекцию, среди заразившихся двое маленьких детей.
По информации межрайонной больницы №1, сегодня результаты анализов подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у четырёх жителей Костомукши, в том числе у двоих детей, 2019 и 2020 года рождения.
Пациенты были обследованы по поводу симптомов ОРВИ.
В настоящий момент проводится выявление и обследование контактных лиц.
Специалисты ещё раз напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции:
- использование средств индивидуальной защиты в общественных местах и в такси
- соблюдение социального дистанцирования
- дезинфекция рук.
Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано рекордно низкое число заболеваний коронавирусом.
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