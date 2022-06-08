Кроссовер и «семерка» не поделили перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Лобовое столкновение произошло на перекрестке в Пятом поселке.

Авария с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2107» и кроссовера Hyundai произошла сегодня, 5 июля, в 9.49 на пересечении улиц Халтурина, Боровая и Пограничная, пишет ДТП ПТЗ.

Отечественный легковой автомобиль выезжал на перекресток с улицы Боровая, совершая левый поворот на улицу Халтурина. В это же время кроссовер двигался со улицы Халтурина, поворачивая налево на улицу Пограничная (главная дорога).

От встречного столкновения машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объективы камер компании «Ситилинк» и сети Сампо.ру.

Ранее сообщалось, автомобиль задымился после лобового столкновения на проспекте в Петрозаводске.