Крысы в городе: фотограф показал "хвостатый Петрозаводск" (ВИДЕО)

Фотограф Илья Тимин запечатлел грызунов, которые хозяйничают на мусорной площадке в столице Карелии.

Илья Тимин поделился в соцсети результатами фотоохоты. Автор запечатлел деятельность городских грызунов.

"Крысы-скалолазы захватили Петрозаводск. Серый хвостатый город", - написал фотограф.

"Сегодня ненароком выезжал на одну улочку и увидел активное шевеление. Серые и хвостатые дружно окучивали свою подведомственную территорию. Не выдержал, достал фотокамеру. Сделал несколько кадров и чуток видео, где ловкость крысят выше всех похвал", - рассказал в соцсети автор.

Илья Тимин заявил, что наблюдение за крысами может быть познавательным занятием.

"Не знаю, как это с точки зрения безопасности по всякой заразе, но наблюдать за животным миром, даже таким - весьма интересно. Можно проводить урок визуальной биологии (без шуток) - не отходя далеко от школы!", - сообщил автор видео.

Ранее сообщалось, что снимок фотографа Ильи Тимина попал в топ-5 самых сильных кадров National Geographic. На фото запечатлен медведь у дороги, которого кормят рабочие с машины.