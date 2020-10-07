Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Малышева рассказала, как вылечиться от коронавируса дома 3
07.10.2020 22:00
Движение на трассе "Кола" остановит 23-метровый "Петр-I" 1
07.10.2020 18:40
Подросток прыгнул в кишащую крысами воду ради спасения тонущего младенца 7
07.10.2020 19:40
Петрозаводчанам расскажут о работе мэрии в условиях ограничительных мер из-за коронавируса
07.10.2020 17:40
Девочка, упавшая с 5 этажа в Петрозаводске, находится в тяжелом состоянии 1
Сегодня 11:47

Крысы в городе: фотограф показал "хвостатый Петрозаводск" (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:16, 08 Октября 2020
фото: Илья Тимин / скриншот видео
Загрузка...

Фотограф Илья Тимин запечатлел грызунов, которые хозяйничают на мусорной площадке в столице Карелии.

Илья Тимин поделился в соцсети результатами фотоохоты. Автор запечатлел деятельность городских грызунов.

"Крысы-скалолазы захватили Петрозаводск. Серый хвостатый город", - написал фотограф.

"Сегодня ненароком выезжал на одну улочку и увидел активное шевеление. Серые и хвостатые дружно окучивали свою подведомственную территорию. Не выдержал, достал фотокамеру. Сделал несколько кадров и чуток видео, где ловкость крысят выше всех похвал", - рассказал в соцсети автор.

Илья Тимин заявил, что наблюдение за крысами может быть познавательным занятием.

"Не знаю, как это с точки зрения безопасности по всякой заразе, но наблюдать за животным миром, даже таким - весьма интересно. Можно проводить урок визуальной биологии (без шуток) - не отходя далеко от школы!", - сообщил автор видео.

Ранее сообщалось, что снимок фотографа Ильи Тимина попал в топ-5 самых сильных кадров National Geographic. На фото запечатлен медведь у дороги, которого кормят рабочие с машины.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Юнипер
2020-10-08 16:59:34
они лучше, чем Явлинский, Кудрин, Дмитриев, Алексиевич, Зильбертруд-Быков, Акунин, Сванидзе...
Бездельник
2020-10-08 16:32:40
По мнению специалистов, одна пара взрослых особей за пару лет способна произвести на свет потомство, численностью до 6 тыс. детенышей. Крысята, достигнув периода половой зрелости, размножаются не менее активно. Грызуны способные различать запахи на незначительном удалении. При этом следует отметить, что они без особых проблем выдерживают радиацию в пределах 300 рентген в час. Крысы считаются невероятно подвижными живыми существами и невероятно выносливыми. Как для животных такого размера, они хорошо бегают, набирая скорость до 10 км/час, преодолевая при этом преграды высотой до 1 метра. Ежедневно эти грызуны преодолевают в среднем 12 километров. Они прекрасные пловцы и ныряльщики, поэтому запросто могут ловить рыбу. Без ущерба своему здоровью крысы могут находиться в воде до 3-х суток, а то и больше. Так что если человечество погибнет крысы и тараканы останутся. :)
Os
2020-10-08 16:25:17
Какие они милые все-таки.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

Чтиво

07.10.2020 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 6
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»