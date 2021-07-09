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Кузнец из Петрозаводска предлагает установить на перроне у ж/д вокзала Петра Первого

Новости. Общество
16:26, 10 Июля 2021
фото: © «Арктический обозреватель»

Николай Беляков, хозяин кузницы на набережной Петрозаводска, готов предложить властям города арт-объект для железнодорожного вокзала.

Петрозаводский мастер, хозяин кузницы на набережной Петрозаводска, Николай Васильевич Беляков, мечтает увидеть на платформе у железнодорожного вокзала интересный арт-объект, который он может создать сам.

Проект представляет из себя конструкцию с силуэтом императора Петра Первого, стоящего на постаменте рядом с флагом, на котором указан 1788 год, когда в Петрозаводске появилась первая железная дорога.

По мнению автора проекта, этот арт-объект мог бы встречать всех приезжающих в Петрозаводск пассажиров. Проблема заключается лишь в отсутствии финансирования. Мастер надеется, что в администрации города обратят внимание на примечательную конструкцию.

Об этой идее рассказали корреспонденты мурманского издания «Арктический обозреватель», приехавшие в столицу Карелии и побывавшие в мастерской у Николая Белякова

Напомним, ранее мы писали об инициативе Владимира Любарского обсудить, какой арт-объект можно установить на   ж/д вокзале Петрозаводска.

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