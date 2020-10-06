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"Легковушка" сбила 11-летнего мальчика, перебегавшего "зебру" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:57, 07 Октября 2020
фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"
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ДТП произошло на перекрестке улиц Лыжная и Балтийская, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации Госавтоинспекции, сегодня, 7 октября, в 14:24 на перекрестке улиц Лыжная и Балтийская 11-летний пешеход выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и угодил под колеса автомобиля Skoda Octavia.

Мальчик в ДТП не пострадал.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит родителей еще раз напомнить детям правила безопасного перехода проезжей части.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее микроавтобус сбил семилетнюю девочку на темной улице в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2020-10-07 16:16:16
Вот пример, заноза, что ехать в городе надо осторожно, крадучись. От проделок детей никто не застрахован.
Гость
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