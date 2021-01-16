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"Легковушка" влетела в автомобиль скорой помощи на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:15, 17 Января 2021
фото: ДТП ПТЗ/dtpptz.ru/index.php
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Иномарка врезалась в автомобиль скорой медицинской помощи на пересечении улиц Гоголя и Красноармейская.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла сегодня, 17 января, в 14-26 на регулируемом перекрестке Гоголя-Красноармейская. По словам очевидца происшествия, автомобиль скорой помощи ехал со звуковой сигнализацией и проблесковыми маяками по улице Гоголя со стороны центра. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Красноармейская в прямом направлении. Судя по видео, он выезжал на перекресток из полосы, предназначенной для поворота направо.

Примечательно, что остальные участники движения предоставили преимущество в движении "скорой".

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее автомобиль скорой помощи превратился в автохлам после ДТП на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

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