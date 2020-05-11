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Лестничный спуск в центре Петрозаводска отремонтируют к началу июля

Новости. Общество
16:01, 11 Мая 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии стартовала реконструкция лестничного спуска на улице Вольной, сообщили в администрации города.

Капитальный ремонт элементов пешеходной инфраструктуры ведет ООО "Свой дом". Демонтаж продлится до середины мая, далее подрядчик приступит к устройству основания лестницы и заливке ступеней. Полностью завершить работы на объекте планируется до начала июля. Их стоимость составляет около пяти миллионов рублей.

Всего в рамках муниципального контракта в 2020 году отремонтируют восемь лестничных спусков: на Вольной улице, в районе дома № 15 на Пушкинской улице, в районе дома № 20 на Карельском проспекте, в районе дома № 16А на улице Ровио, в районе дома № 12 на улице Фрунзе (от ул. Черняховского до ул. Островского), в районе дома № 37 на улице Кузьмина, в районе дома № 43 на проспекте Александра Невского и в районе дома № 3 на Лососинской набережной.

Стоимость ремонта восьми спусков – 35 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета, уточнили в мэрии.

Напомним, фасады жилых домов начали ремонтировать в центре Петрозаводска.

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