Любитель красной рыбы пытался украсть из магазина в Петрозаводске 14 упаковок деликатеса

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже рыбы в гипермаркете на Кукковке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел в Петрозаводске 30 января. Около трех часов дня в одном из гипермаркетов микрорайона Кукковка. 29-летний мужчина пытался похить 14 упаковок форели и две семги на общую сумму более 4400 рублей. Об этом росгвардейцам рассказали работники магазина.

Любитель красной рыбы был задержан и передан полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнили в управлении Росгвардии по Карелии.

Ранее объявленного в розыск мужчину поймали на краже водки в Карелии.