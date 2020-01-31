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Любитель красной рыбы пытался украсть из магазина в Петрозаводске 14 упаковок деликатеса

Новости. Криминал
12:23, 01 Февраля 2020
фото: pxhere
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже рыбы в гипермаркете на Кукковке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел в Петрозаводске 30 января. Около трех часов дня в одном из гипермаркетов микрорайона Кукковка. 29-летний мужчина пытался похить 14 упаковок форели и две семги на общую сумму более 4400 рублей. Об этом росгвардейцам рассказали работники магазина.

Любитель красной рыбы был задержан и передан полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнили в управлении Росгвардии по Карелии.

Ранее объявленного в розыск мужчину поймали на краже водки в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-01 13:32:54
Дураку закон не писан.
новый
2020-02-01 12:35:11
Деликатес :)
Гость
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