Любитель отовариться бесплатно попался на краже кофе и конфет из магазина в райцентре Карелии

Двадцатилетний житель Сегежи подозревается в нескольких кражах из магазинов.

В сегежскую полицию обратился представитель сетевого магазина и сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача товара. По его словам, из торгового зала пропали кофе и конфеты на 800 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Благодаря записям камер видеонаблюдения участковый выяснил, что к краже причастен 20-летний сегежанин. Подозреваемый, ранее уже привлекавшийся к ответственности за мелкое хищение, дал признательные показания. Он выпил кофе и съел конфеты.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранителями установлена причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории города. Всего ему инкриминировано 14 эпизодов с кражами.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске ищут двух мужчин, подозреваемых в краже из строительного гипермаркета.