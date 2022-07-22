Любители опасных обгонов на «встречке» устроили 19 аварий в Карелии

С начала года на дорогах республики зафиксировано более 1600 нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу.

По данным ГИБДД Карели, нарушения, связанные с выездом на встречную полосу, в этом году стали причиной 19 дорожных аварий, в результате которых погибли 2 человека и 27 пострадали. Наибольшее число происшествий произошли в Петрозаводске, Питкярантском и Сортавальском районах.

Так, инспекторы ДПС зафиксировали нарушение в Пряжинском районе на федеральной трассе «Кола». Водитель, жительница Петрозаводска, совершила опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено дорожной разметкой.

За выезд в нарушение правил на полосу встречного движения водителям грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее сообщалось, за полгода в Карелии в пьяных авариях два человека погибли и 40 получили травмы.