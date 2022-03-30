Любители выпить и покурить в поезде попали в Карелии под арест

Транспортные полицейские Карелии сняли с поезда двух жителей Ульяновской области за нарушение общественного порядка.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Медвежья Гора поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Мурманск – Санкт - Петербург» требуется наряд транспортной полиции. Стражи порядка обнаружили 36-ти и 37-летних жителей Ульяновской области. Они распивали спиртные напитки и курили в тамбуре вагона, а также выражались нецензурной бранью в адрес пассажиров, рассказали в ведомстве.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы. Дебоширов отстранили от дальнейшего проезда. Мужчинам грозит административный арест до 15 суток.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Москвы и Северной столицы выявлены жители Волгоградской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской, Свердловской областей, а также Пермского края.

Ранее сообщалось, пассажир воспользовался сном соседа по купе и вышел на станции в Карелии с дорогим телефоном.