«Лучшая защита – это бежать»: в Минприроды рассказали о самом прытком пресмыкающемся в Карелии

В паблике Минприроды Карелии продолжают рассказывать о редких в республике животных, птицах и рептилиях.

В сообществе Минприроды Карелии в соцсети «ВКонтакте» рассказали об одной из ящериц, обитающих на территории республики.



По мнению авторов поста, эта рептилия создала свой способ защищаться от нападения.



«Лучшая защита – это… бежать! Убегает ящерица зигзагообразно, резко останавливается и меняет направление движения, иногда даже бросается навстречу преследователю. Нередко она пытается взобраться на молодые сосны или кусты можжевельника. Если совсем не удается оторваться от врага, то ящерица может начать шипеть, раскрыв пасть», - говорится в сообщении паблика.



В нашей республике это пресмыкающееся обитает, в основном, в южных районах.



Напомним, ранее в сообществе публиковали сообщения о самой редкой синице и о ладожской кольчатой нерпе.