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Лжедмитрий украл у жительницы Карелии около 200 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:27, 06 Апреля 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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В полицию Пряжинского района обратилась 51-летняя жительница одного из сел, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что лишилась денег после обмана по телефону. 31 марта ей позвонил неизвестный мужчина, представился "Дмитрием". Он предложил вложить сбережения в акции и очень быстро получить двойной доход. При этом ему полагалось 10% от будущей прибыли. Жительница Карелии согласилась на вложения.

Незнакомец попросил ее перевести на продиктованный счет 9 999 рублей. Заодно он потребовал собеседницу сфотографировать банковские карты и отправить ему эти изображения. Позже женщина обнаружила, что с ее карты списали около 200 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, мошенники с начала года украли у жителей Карелии более 12 млн рублей.

 

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Комментарии

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кир
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