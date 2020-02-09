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Магазин в Петрозаводске дважды пытались обокрасть

Новости. Криминал
11:43, 10 Февраля 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС/Карельское отделение Росгвардии
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За минувшие трое суток вневедомственной охраной пресечено 7 попыток хищения товара, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Самая крупная из магазинных краж за эти дни зарегистрирована в Петрозаводске 8 февраля. В 4.00 был задержан 31-летний петрозаводчанин пытался украсть товар на сумму 1 742 рубля.

Днем 9 февраля в том же торговом заведении задержан 58-летний мужчина. Ущерб превысил 800 рублей.  

Также пострадали сетевые магазины в Беломорске, Олонце, Кондопоге, Сегеже. В отношении задержанных будут применены административные меры.

Ранее иностранец пытался расплатиться фальшивыми деньгами в магазине Петрозаводска.

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