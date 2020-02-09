Магазин в Петрозаводске дважды пытались обокрасть

За минувшие трое суток вневедомственной охраной пресечено 7 попыток хищения товара, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Самая крупная из магазинных краж за эти дни зарегистрирована в Петрозаводске 8 февраля. В 4.00 был задержан 31-летний петрозаводчанин пытался украсть товар на сумму 1 742 рубля.



Днем 9 февраля в том же торговом заведении задержан 58-летний мужчина. Ущерб превысил 800 рублей.

Также пострадали сетевые магазины в Беломорске, Олонце, Кондопоге, Сегеже. В отношении задержанных будут применены административные меры.

Ранее иностранец пытался расплатиться фальшивыми деньгами в магазине Петрозаводска.