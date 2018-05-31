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Новости. Общество
16:32, 31 Мая 2018

МАЛО РОЖАЕТЕ: Минздрав Карелии ответил, почему закрывает родильное отделение в Питкярантском районе

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В Минздраве Карелии прокомментировали ситуацию с закрытием родильного отделения в Питкярантской районной больнице.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Питкяранты, которые сообщили, что в Питкярантской районной больнице с 1 июля закрывается родильное отделение, а также населению сокращениы услуги по оказанию других видов медицинской помощи.

Люди опасаются, что оптимизация добралась и до их района и теперь больница под угрозой закрытия.

Обеспокоенные жители Питкярантского района написали петицию против закрытия родильного отделения в районной больнице и создали группу в защиту Питкярантской ЦРБ.

Минздраве Карелии написал достаточно объемный ответ жителям Питкярантского района, в котором помимо бюрократических рассуждений названа четкая причина закрытия родильного отделения и сводится она к тому, что мало рожают местные женщины, мало, а содержать весь медперсонал родильного отделения дорого, и на оборудование средств тоже нет.

"По данным ежегодного мониторинга родов, проводимого Минздравом Карелии, в разные годы от 35 до 70% женщин, проживающих в Питкярантском районе, направлялись на родоразрешение в Петрозаводск и Сортавалу по медицинским показаниям или самостоятельно выбирали другие родовспомогательные учреждения, – написали в Минздраве, - так, в 2017 году в Питкярантской ЦРБ произошли только 47 родов , при том что в иных учреждениях у жительниц района приняты 130 родов. 80% женщин, родивших в этом году, также родоразрешены не в Питкяранте.

В настоящее время в родовспоможении применяются эффективные высокозатратные технологии оказания медицинской помощи. Малое количество родов в учреждении не позволяет сохранять необходимую при оказании медицинской помощи квалификацию медицинскому персоналу, обеспечить установленное порядками оснащение отделения, наличие расходных материалов и лекарственных препаратов.
Оказание плановой акушерской помощи в имеющихся в Питкярантской ЦРБ условиях не отвечает современным требованиям, предъявляемым к родовспоможению. Отсутствует возможность круглосуточного дежурства врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, что может негативно влиять на своевременность оказания помощи даже при нормальном, физиологическом, течение беременности. Имеет место случай гибели новорожденного в акушерском стационаре.

В Питкярантской ЦРБ имеются условия для амбулаторно-поликлинической помощи беременным и гинекологическим пациентам, проведения профилактических мероприятий, оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара, выездной деятельности, оказания экстренной помощи при гинекологических заболеваниях.

Для обеспечения доставки пациенток в Сортавалу в Питкярантской ЦРБ имеется санитарный транспорт. Расстояние до г. Сортавала - около 60 км, время доезда составляет 1 час – 1 час 15 мин, что при отсутствии круглосуточного дежурства медицинского персонала и необходимости вызова специалистов из дома не удлинит ожидание помощи. В исключительных случаях роды примут в Питкярантской ЦРБ".

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-05-31 18:06:18
Брак, дети – это когда женщина дарит себя состоятельному мужчине. А много ли у нас сейчас состоятельных мужчин?
насмешница
2018-05-31 18:59:42
Неравнодушный,
население Карелии 622 тыс. Имеют среднедушевой доход свыше 60 тыс/мес 5%. Это 31 тыс., включая жен и детей. Ну, по самым оптимистическим прикидкам в РК около 10 тыс, Даже один новый перинатальный центр работой не обеспечат.
Михаил Борисович
2018-05-31 17:59:52
Да нашей Питкяранта давно уже крантец!
Беня
2018-05-31 17:27:19
Шо в переводе на человеческий: нахрена вы нам сдались, если мы на вас не заработаем?
User
2018-05-31 17:26:54
Подорожник, боярышник, кора дуба и бабка повитуха - будущие скрепы отечественной медицины.
насмешница
2018-05-31 17:19:45
Перинатальный центр достроили, что ж не понятного
Сеня
2018-05-31 16:49:18
Условия для жизни создайте , уверенность в завтрашнем дне дайте , тогда и рожать будут .
кир
2018-05-31 17:42:50
Сеня, не будут рожать всё равно, хоть что им дай. Репрессировали одного ученого, который выяснил, что мужик лучше работал, когда семья была большая.
Гость
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