Малыш из Сортавалы, которому врачи спасли жизнь, возвращается из Петрозаводска домой

На прошлой неделе его на вертолете санавиации из Сортавалы доставили в Петрозаводск.

Младенец Арсений, спасеннный врачами Перинатального центра, возвращается домой. Информацию об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей личной странице в соцсети.

Артур Парфенчиков отметил, что все переживали за судьбу маленького мальчика. На прошлой неделе его на вертолете санавиации из Сортавалы доставили в Петрозаводск. Врачи Перинатального центра, проявив профессионализм, спасли жизнь младенцы, которому требовалась искусственная вентиляция легких из-за осложнений во время родов.

«В течение недели он находился в реанимации. Благодаря усилиям наших врачей, маминой заботе — мама все время была рядом — мальчик пошел на поправку. Он быстро набирает вес и сегодня уже выписывается из больницы. Расти здоровым, Арсений! Пусть у тебя все будет хорошо!», — сказал глава Карелии.

Ранее мы писали о том, что карельские врачи спасли новорожденного малыша, который не мог самостоятельно дышать.