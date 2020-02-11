Маму подростка, который издевался в Петрозаводске над вороной, засыпали угрозами

В Петрозаводске мама подростка, который стал участником видео с издевательством над вороной, просит комментаторов в соцсети перестать угрожать ей и оставить ее семью в покое.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась мама 17-летнего подростка, который стал участником видео, где запечатлено, как несколько несовершеннолетних издеваются на вороной: бьют ее, бросают, топчут ногами.

На кадрах видно, что один мальчик держит птицу, второй наносит удары.

В редакцию обратилась мама подростка, который держит ворону, и сообщила, что она напугана и не знает, что делать, так как ее сын никогда не был замечен в жестоком обращении с животными.

"У нас нормальная семья, - рассказала женщина, рыдая в трубку телефона. – Он никогда никого не обижал. У нас у самих дома и кот живет, и черепаха, и попугаи раньше были. Я не знаю, как такое могло произойти! Я прошу у всех прощения за моего сына".

Женщина не переставала плакать в трубку и умоляла перестать посылать ей угрозы.

"За что?! – спрашивала женщина. – За что мне пишут такие гадости, мне угрожают в "ВКонтакте" на моей странице, даже из Питера пишут?! Мне страшно за своих детей. Я не плохая, я не хочу плохого своим детям, чтобы мне угрожали. Помогите!"

Женщина рассказала, что о видео ей сообщили на работе, а потом позвонили из училища, где учится ее сын.

"Он сегодня даже на учебу не пошел, - сообщила женщина. – Я домой побежала, видео посмотрела, а там уже угрозы пишут. Ему, наверное, тоже писали. Не знаю, как такое могло произойти. Может быть, под влиянием компании он на такое пошел. Ведь просто так это не сделаешь?"

Женщина поделалась своими тревогами и сообщила, что обратилась за помощью к профессиональным психологам, которые сейчас работают с ее сыном.

"Он говорит, что не знает, как такое получилось. У нас животные живут дома, он никогда их не обижал", - с недоумением сказала женщина.

Напомним, что сегодня в СМИ было опубликовано видео, где трое подростков до смерти избивают ворону. В полиции ситуацию взяли на контроль.