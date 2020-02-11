890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Арестованный за взятку экс-министр транспорта Карелии Кайдалов и его подельник Волчек не признают вину 2
11.02.2020 17:33
Автомобиль сбил женщину с ребенком на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
11.02.2020 20:58
Карельский министр объяснила, откуда взялась индексация "ветеранских" выплат в 21 рубль 25
11.02.2020 18:17
Профсоюзный лидер в Карелии объяснил проблему с "северными" на примере "жены, севшего депутата" 2
11.02.2020 15:56

Полиция придет к подросткам, которые до смерти забили ворону в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:15, 12 Февраля 2020
фото: коллаж: © кадр из видео/ © Артем Коротаев/ТАСС
Загрузка...

Видео, где подростки издеваются над птицей, отправлено инспектору по делам несовершеннолетних, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе МВД Карелии, видео с издевательствами подростков над птицей, опубликованное в СМИ, направлено инспектору по делам несовершеннолетних.

Инспектор проведет профилактическую работу с родителями подростков, издевавшихся над птицей, с самими подростками, а также посетит учебное заведение, где учатся подростки, совершившие жестокий поступок, сообщили в МВД.

Напомним, подростки в Петрозаводске сняли на видео, как издеваются над вороной: бьют ее, бросают, топчут ногами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-12 11:43:30
Фигня либерастическая, а не меры. Физические наказания не только допустимы в стране Советов, но и жизненно необходимы. Наши люди кроме боли и смерти ничего разумного не понимают.
новый
2020-02-12 11:40:19
Раньше сопляков пороли на конюшне и были результаты. Михайло Ломоносов не даст соврать.
новый
2020-02-12 11:28:02
Это навальнята готовятся к протестным акциям
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

11.02.2020 17:47
Политкухня
Индексация в 21 рубль как благодать 4
Республиканские чиновники считают, что ветераны труда в Карелии получают ежемесячную денежную выплату даже больше положенной по федеральным нормам.
Камера вместо квартиры в Испании 11
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2020 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
Новое
Сегодня 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»