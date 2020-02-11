Полиция придет к подросткам, которые до смерти забили ворону в Петрозаводске

Видео, где подростки издеваются над птицей, отправлено инспектору по делам несовершеннолетних, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе МВД Карелии, видео с издевательствами подростков над птицей, опубликованное в СМИ, направлено инспектору по делам несовершеннолетних.

Инспектор проведет профилактическую работу с родителями подростков, издевавшихся над птицей, с самими подростками, а также посетит учебное заведение, где учатся подростки, совершившие жестокий поступок, сообщили в МВД.

Напомним, подростки в Петрозаводске сняли на видео, как издеваются над вороной: бьют ее, бросают, топчут ногами.