Маршрутчики подали в суд на мэрию Петрозаводска из-за транспортной реформы

Частные транспортные компании Петрозаводска не согласны с нововведениями администрации города.

Транспортная реформа в Петрозаводске наткнулась на нежелание перевозчиков работать по новым правилам. С 1 июня в столице Карелии должно состояться ожидаемое и знаковое событие для всех петрозаводчан, которые пользуются общественным транспортом.



В городской мэрии запускают транспортную реформу, которая должна привести к кардинальным переменам в лучшую сторону в работе маршруток. Однако «Столица на Онего» нашла интереснейший документ – судебный иск.



Из его содержания стало понятно, что группа юридических лиц выступает против городских властей - действующие перевозчики работать по-новому не хотят и требуют оставить все, как есть.



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