Машины жителей Перевалки в Петрозаводске эвакуируют из-за ремонта дороги

Личные авто жителей улицы Чкалова эвакуируют из-за начала дорожных работ.
Как сообщили пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», в связи с ремонтом дороги эвакуируют автомобили, припаркованные возле домов по улице Чкалова, №№ 47, 49, 50, 54.
Ранее мы рассказывали, как на парковке у гипермаркета в Петрозаводске загорелся автомобиль.
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