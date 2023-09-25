Машины жителей Перевалки в Петрозаводске эвакуируют из-за ремонта дороги

Личные авто жителей улицы Чкалова эвакуируют из-за начала дорожных работ.

Как сообщили пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», в связи с ремонтом дороги эвакуируют автомобили, припаркованные возле домов по улице Чкалова, №№ 47, 49, 50, 54.



Ранее мы рассказывали, как на парковке у гипермаркета в Петрозаводске загорелся автомобиль.





