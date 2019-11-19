Массовая гибель птиц в Карелии продолжается

В Сегеже птицы продолжают умирать, сообщает журналист "Столицы на Онего" с места событий.

Корреспондент нашего издания отправился в Сегежу поговорить с местными жителями и руководством Сегежского ЦБК по поводу чрезвычайной ситуации из-за массовой гибели птиц, едкого тумана и желтого снега.

Птицы до сих пор умирают. А власти и руководство предприятия уверяют, что все хорошо.

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

"Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено. Не выявила такого превышения и служба экологического контроля АО "Сегежский ЦБК", – завили местные власти.