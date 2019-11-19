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Новости. Происшествия
14:11, 19 Ноября 2019
фото: © Столица на Онего

Массовая гибель птиц в Карелии продолжается

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В Сегеже птицы продолжают умирать, сообщает журналист "Столицы на Онего" с места событий.

Корреспондент нашего издания отправился в Сегежу поговорить с местными жителями и руководством Сегежского ЦБК по поводу чрезвычайной ситуации из-за массовой гибели птиц, едкого тумана и желтого снега. 

Птицы до сих пор умирают. А власти и руководство предприятия уверяют, что все хорошо. 

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

"Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено. Не выявила такого превышения и служба экологического контроля АО "Сегежский ЦБК", – завили местные власти.

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Комментарии

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2019-11-19 14:42:37
Провокаторы специально птиц из рогаток убивают с целью нагнетания социальной напряженности и дестабилизации обстановки. Не удивлюсь, если туда выехали специально обученные стоятели на мосту и прочие профессиональные бездельники из числа защитничков ночного фотографа.
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