Массовые проверки ждут водителей Петрозаводска в субботу

В столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции города.

В субботу, 2 июля, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Цель мероприятия — предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями.

В ГИБДД напомнили, за 5 месяцев 2022 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 406 водителя в состоянии опьянения, из которых 54 сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ГИБДД несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов «Дозор-77», которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети и т. д.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала 3-летняя девочка.