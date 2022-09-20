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МЧС ни при чем: житель Карелии рассказали правду о спасении туристов с перевернувшегося катера

Новости. Происшествия
09:49, 26 Сентября 2022
фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

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Житель деревни Горка Кондопожского района рассказал, как с односельчанами спасали туристов, перевернувшихся на катере в Онежском озере, а МЧС контролировало ситуацию по телефону.

На своей странице в соцсети житель деревни Горка Александр написал правду о спасательной операции в Онежском озере, где 24 сентября перевернулся катер с семью туристами на борту.

«У нас в деревне Горка произошла большая трагедия, катер моих друзей, коллег, очень гостеприимных людей, перевернулся во время большого шторма по возвращении домой. С первых минут ко мне обратился по телефону глава Новинского поселения с просьбой помочь в поисках трех человек, оставшихся на плаву и держащихся за катер. Местными жителями была организованна группа с катером „Силвер“ на поиск пострадавших, при этом мною была установлена телефонная связь между пострадавшими и МЧС. С помощью неимоверных усилий экипаж из двух человек с капитаном Сергеем Павловичем Саберзьяновым (у которого на тот момент была температура под 39) вышел в озеро при 4-балльном шторме и при полной темноте. По звонкам потерпевших и сигналам подошли к месту выброски катера на берег острова. При подходе был обнаружен один турист без признаков жизни в жилете около прибившегося катера к берегу, также были найдены еще три человека, которые были живы, но от бессилия не могли самостоятельно передвигаться. При накате волны в 1,5 метра мужчинам удалось чудом обойти остров забрать пострадавших и в полной темноте по мелководью и большим волнением выйти в озеро. Через 30 минут все пострадавшие были доставлены на берег в деревню Горка, где их приняли кареты скорой помощи», — рассказал в соцсети Александр.

А дальше автор поста выразил удивление, что в сводке МЧС увидел фразу: «силами МЧС были спасены три человека».

«С полной уверенностью могу сообщить, что переговоры с МЧС я вёл, но в действиях их я не видел никакой активности кроме расспросов меня по ориентирам, где могут находиться пострадавшие. Я сам дозвонился до пострадавших и передал экипажу катера Сергея Павловича координаты, — написал Александр. — Считаю, что наши мужчины — жители деревни Горка — совершили настоящий героический поступок и заслужили хотя бы слова благодарности».

Напомним, что о трагедии, произошедшей на Онежском озере, первым сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, так как медики первыми пришли на помощь пострадавшим туристам. Благодаря оперативной работе сотрудников скорой помощи был спасен рулевой перевернувшегося судна — житель Кондопожского района. Он был доставлен в Кондопожскую ЦРБ с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей, гипертоническим кризом. Двое других спасенных туристов от госпитализации отказались.

Еще троих пропавших искали спасатели. В результате тела двоих взрослых и 5-летнего ребенка сотрудники МЧС нашли вечером 25 сентября.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту произшедшего, прокуратура республики также начала проверку.

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