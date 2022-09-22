Сотрудники МЧС Карелии нашли тела погибших туристов с перевернувшегося катера на Онежском озере

Тела двоих взрослых и 5-летнего ребенка найдены у берега Онежского озера в Кондопожском районе Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, сегодня сотрудники ведомства в Кондопожском районе нашли тела двоих взрослых и ребенка, которые утонули в результате опрокидывания катера в Горской губе Онежского озера.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в 19.30 туристы из Санкт-Петербурга отправились на прогулку в Онежское озеро на катере с базы отдыха в деревне Горка. За рулем плавсредства находился житель Кондопожского района, шестеро – гости из города на Неве, в их числе и 5-летний ребенок. В результате катер перевернулся.

До берега добрались лишь трое, в числе спасенных рулевой, который сейчас находится с обморожением в Кондопожской ЦРБ. Еще четверо – трое взрослых и ребенок утонули.

По факту трагедии Следком Карелии возбудил уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура Карелии.