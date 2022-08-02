Мэрия Петрозаводска ищет специалистов по водоотведению

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска сообщил о вакансиях.
На работу требуются сотрудники с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях. Основное направление деятельности — водоотведение. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.
Заявлено, что у соискателей приветствуется опыт работы по профилю.
Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска жалуются на «потоп» рядом с консерваторией.
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