Мэрия Петрозаводска ищет специалистов по водоотведению

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска сообщил о вакансиях.

На работу требуются сотрудники с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях. Основное направление деятельности — водоотведение. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Заявлено, что у соискателей приветствуется опыт работы по профилю.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска жалуются на «потоп» рядом с консерваторией.