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Мэрия Петрозаводска ищет специалистов по водоотведению

Новости. Общество
09:38, 09 Августа 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска сообщил о вакансиях.

На работу требуются сотрудники с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях. Основное направление деятельности — водоотведение. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Заявлено, что у соискателей приветствуется опыт работы по профилю.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска жалуются на «потоп» рядом с консерваторией.

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