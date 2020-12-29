Местных жителей Сортавальского района Карелии просят поискать у себя в подъездах домов и на чердаках потерявшегося 6-летнего ребенка

Жителей поселка Хелюля и Сортавалы просят выйти в подъезд и посмотреть, не прячется ли там потерявшийся 6-летний мальчик.

В паблике "Подслушано в Сортавала" опубликовано обращение к жителям поселка Хелюля и Сортавалы, их просят выйти посмотреть в подъезде своего дома, заглянуть в подвал и на чердак, обойти свой дом снаружи заглянуть в каждый закуток своего дома и двора - нет ли мальчика.

"Всех неравнодушных просим оказать помощь в поиске. В случаи обнаружения ребенка просим сообщить в полицию г. Сортавала по телефону 88143044150 или 02, с мобильного 102", - написано в обращении.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в поселке Карелии.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик вышел из дома в поселке Хелюля и пропал. Мать попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно.

Филиппу М. на вид 6 лет. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает. Отец пропавшего ребенка сообщал, что мальчик крайне активен и, вероятно, будет прятаться от людей.