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Местных жителей Сортавальского района Карелии просят поискать у себя в подъездах домов и на чердаках потерявшегося 6-летнего ребенка

Новости. Происшествия
15:45, 30 Декабря 2020
фото: © Подслушано в Сортавала / ВК
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Жителей поселка Хелюля и Сортавалы просят выйти в подъезд и посмотреть, не прячется ли там потерявшийся 6-летний мальчик.

В паблике "Подслушано в Сортавала" опубликовано обращение к жителям поселка Хелюля и Сортавалы, их просят выйти посмотреть в подъезде своего дома, заглянуть в подвал и на чердак, обойти свой дом снаружи заглянуть в каждый закуток своего дома и двора - нет ли мальчика.

"Всех неравнодушных просим оказать помощь в поиске. В случаи обнаружения ребенка просим сообщить в полицию г. Сортавала по телефону 88143044150 или 02, с мобильного 102", - написано в обращении.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в поселке Карелии.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик вышел из дома в поселке Хелюля и пропал. Мать попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно.

Филиппу М. на вид 6 лет. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает. Отец пропавшего ребенка сообщал, что мальчик крайне активен и, вероятно, будет прятаться от людей.

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Комментарии

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кир
2020-12-30 15:52:05
Нам зачем эта информация? Ничем не поможем.
Кальтер
2020-12-30 16:25:27
кир, кому "нам"? Тебе с твоими воображаемыми друзьями? Не нужна информация, прошёл мимо. Лишь бы под каждой новостью что то написать.
кир
2020-12-30 16:30:30
Кальтер, обратись к отчиму мальчика. Небось не знаешь, чего мне известно. Вякать не по делу каждый может. Только зачем?
Гость
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