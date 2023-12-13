Мигранты на велосипедах вновь поехали на границу с Финляндией

Очевидцы сняли на камеру многочисленных мигрантов с велосипедами, бредущих по карельскому перешейку в сторону Финляндии.

В первый же день открытия двух пунктов пропуска на российско-финляндской границе в приграничной полосе вновь были замечены мигранты, желающие попасть в Евросоюз.

Фото многочисленных велосипедистов явно южного происхождения опубликовали в группе «Выборг ВКонтакте». На фотографиях видно, как люди бредут с велосипедами по заснеженным дорогам. Некоторые уже достигли пункта пропуска «Торфяновка».

Там же опубликовали видео, как в районе границы из автомобиля высаживаются сразу несколько мигрантов.

«Выгрузка пары десятков мигрантов с велосипедами и это только за один раз. По 500 долларов за 1 „убитый“ велосипед отдавали, которые сразу разваливаются» — прокомментировал происходящее автор видео, добавив, что «Финляндия скоро вновь закроется».

Напомним, сегодня в полночь вновь открылись два КПП на российско-финляндской границе. В первый же день в Россию из Финляндии устремились десятки автомобилей, создав очередь. В приграничном карельском городе Сортавала финны начали массово записываться к стоматологам и парикмахерам.

При этом российские пограничники на карельском участке границы уже остановили двух мигрантов, документы которых были оформлены с нарушением.