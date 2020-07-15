Министр образования Карелии рассказал о первых результатах ЕГЭ

В Карелии среди выпускников, сдававших экзамены по информатике, литературе и географии, 12 школьников набрали 100 баллов.

Министр образования Карелии Роман Голубев сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о результатах ЕГЭ по информатике и ИКТ, литературе и географии.

Так, из 495 человек, сдававших информатику, 465 участников преодолели порог в 40 минимальных баллов. 5 выпускников лицеев Петрозаводска и средней школы Сегежи набрали максимальные 100 баллов.

По географии максимальный балл– 87. 34 из 35 участников ЕГЭ успешно справились с экзаменом.

Экзамен по литературе сдавали 283 человека. 7 выпускников из школ Петрозаводска, Сегежи, Сортавалы, Суоярви и Калевалы сдали ЕГЭ на 100 баллов, 275 участников преодолели минимальный порог.

В связи с особенностями проведения ЕГЭ в 2020 году прием апелляций о несогласии с выставленными баллами будет организован дистанционно, а заседания комиссий будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, уточнил министр образования Карелии.

Напомним, вступительные экзамены в ПетрГУ пройдут дистанционно.