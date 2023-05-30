Минобразования и спорта Карелии нашло деньги на ремонт зала для юных самбистов в сельской школе

Власти республики и района пообещали отремонтировать зал для единоборств в Чалнинской школе.

Напомним, юные спортсмены из Чалнинской школы, ставшей в 2015 году базовой площадкой проекта «Самбо в школу», остались без зала для единоборств. Помещение пришло в плачевное состояние и нуждается в ремонте. Руководство школы в поселке Чална старается сделать все возможное, чтобы к новому учебному году малый зал был в полном порядке, но средств на большой ремонт не хватает.

Как стало известно «Фактор News», Министерство образования и спорта Карелии и администрация Пряжинского района выделили деньги на ремонт помещения.