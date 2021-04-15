Минобразования Карелии закупит 850 путевок для отдыха детей в лагерях на море

За пределы Карелии планируется направить не менее 2,3 тысяч детей, сообщил министр образования и спорта республики Роман Голубев.

В 2021 году в регионе планируют охватить оздоровительным отдыхом не менее 12 тысяч детей. Особое внимание будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Организованными формами отдыха планируем охватить 6000 таких ребят. Для 850 таких ребят республика приобретет путевки в лагеря, расположенные в южных регионах страны. Об этом пишет глава Минобразования и спорта Роман Голубев на своей странице в соцсети.

В Карелии в период летней оздоровительной кампании планируется работа 124 оздоровительных организаций, в основном пришкольных лагерей. Ни одна из стационарных загородных баз для детей вновь не откроется. При этом, как отмечает Роман Голубев, министерство продолжает работу по развитию инфраструктуры детского отдыха в Карелии.

«Так, до 2024 года в республике планируем создать многопрофильный детско-юношеский центр на территории загородной базы „Айно“. В центре будут: стационарный загородный лагерь круглогодичного действия, палаточный лагерь и центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“. Прикрепляю визуализацию центра. На контроле находится ситуация, складывающаяся с детским загородным лагерем „Старт“. В 2021 году администрацией Петрозаводска принято решение о согласовании передачи лагеря „Старт“ в федеральную собственность. Этот вопрос прорабатываем совместно с Минспорта России», — пишет министр.

Кроме того, рассматриваем возможность строительства в Карелии круглогодичного федерального детского центра для детей от 7 до 17 лет. Предполагаемым местом строительства станет берег озера Мунозеро Кондопожского района.

Роман Голубев напомнил, что в Карелии продолжает работу «горячая линия» по вопросам организации отдыха и оздоровления детей: 8 (8142) 76-29-61.

Ранее сообщалось, Путину доложат о создании в Карелии федерального детского лагеря за 6,3 млрд рублей.

Напомним, с предложением о создании в Карелии круглогодичного лагеря для детей глава республики Артур Парфенчиков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко год назад. По задумке властей республики, зимой лагерь в Спасской Губе станет горнолыжным курортом с удобными для школьников трассами, а летом — центром для любителей скалолазания, сплавов по реке и других видов активного отдыха. Учитывая близость санатория «Марциальные воды» к Спасской Губе, возможно предусмотреть одновременный отдых с лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, считает глава Карелии.

«Отсутствие стационарных загородных лагерей — это большая проблема. Поэтому решение о создании в поселке Спасская Губа Кондопожского района федерального детского центра круглогодичного действия, которое поддержала в прошлом году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, важно для нашей республики», — считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.