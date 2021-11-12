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Минприроды Карелии не может поймать слишком умных волков

Новости. Общество
13:33, 18 Ноября 2021
фото: кадр из видео © САМПО 360

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Замминистра Сергей Шарлаев признал сложности регулирования численности волков — животные пользуются близостью заповедника.

Минприроды вместе с местными охотниками проводит мероприятия по регулированию численности волков в окрестностях Костомукши. Об этом замминистра Сергей Шарлаев сообщил председателю Совета Костомукшского городского округа Елене Соболевой в ответ на обращение в министерство с просьбой отрегулировать численность волков.

По словам представителя Минприроды, ситуацию осложняет отсутствие снега, что затрудняет отслеживание волков.

«Проводятся облавные охоты, устраиваются оклады флажками, пытаются отстрелять на подходе к городу из укрытия, пытаются подманить выкладкой привады, манят „на вабу“, но волки уходят», — констатировал Сергей Шарлаев.

Кроме того, по словам замминистра, их преследование затрудняет находящийся рядом заповедник «Костомукшский», на территории которого запрещена охота. Волки уходят туда от охотников.

«На сегодняшний день один волк добыт. Мероприятия будут продолжены», — заявил Сергей Шарлаев.

Напомним, пока охота на волков, терроризирующих жителей Костомукши, не принесла желаемого результата — животные уходят от охотников.

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Комментарии

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Hовый
2021-11-18 14:24:15
Надо другому заму поручить, который сможет волков обмануть.
кир
2021-11-18 13:53:11
Волков жалко.
Гость
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