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Новости. Общество
15:59, 22 Февраля 2019
фото: В. Новикова

Минстрой Карелии опроверг информацию о срыве программы по расселению аварийного жилья

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Мероприятия программы по переселению граждан из аварийного жилья в Карелии выполнены в полном объеме, сообщает министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

"В настоящее время все мероприятия программы завершены в полном объеме с учетом расселения ранее неучтенных квадратных метров аварийного жилищного фонда. Итоговые отчеты об исполнении программы будут направлены Минстроем Карелии в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в установленный срок – до 1 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к 1 января 2018 года реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2014-2017 годы не была завершена в связи с выявленными в сентябре 2017 года ранее неучтенными аварийными квадратными метрами, а также из-за неисполнения подрядчиками своих обязательств в срок, установленный муниципальным контрактом.

Ране на совещании в городе Находка Приморского края председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин сказал, что шесть регионов не смогли выполнить программу переселения из аварийного жилья.

В список, кроме Карелии, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Приморский.

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Комментарии

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кир
2019-02-22 16:31:46
Жильё новое давать только под принудительный кредит на 25 лет.
Изя
2019-02-22 16:07:53
"У нас шесть субъектов не выполнили предыдущую программу переселения. Приморье тоже попало в этот список", - сказал Цицин, добавив, что в список, кроме Приморского края, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Карелия."

Читайте первоисточники " приставы " из Минэка рэ ка , Раз Цицин сказал так оно и есть .
Мизантроп
2019-02-22 16:24:50
Изя, Опять эта Тыва. Из разных статистических отчётов известно, что Тыва — самая опасная республика России, потому что количество умышленных убийств на 100 тыс.населения тут — наибольшее (со значительным отрывом). И самая бедная. Все думал, что у меня связано с ней.))) Внезапно - родина Шойгу, и то что с гарантом там два раза в год косуль беременных бьют. Хе-хе-хе... Насчет косуль - фейк)))
Изя
2019-02-22 16:30:39
Мизантроп, И это родина наша , сынок ! :)
Мизантроп
2019-02-22 16:36:12
Изя, Неа. Моя Родина _СССР. А с этим огрызком вам недолго осталось...
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