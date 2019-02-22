Минстрой Карелии опроверг информацию о срыве программы по расселению аварийного жилья

Мероприятия программы по переселению граждан из аварийного жилья в Карелии выполнены в полном объеме, сообщает министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

"В настоящее время все мероприятия программы завершены в полном объеме с учетом расселения ранее неучтенных квадратных метров аварийного жилищного фонда. Итоговые отчеты об исполнении программы будут направлены Минстроем Карелии в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в установленный срок – до 1 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к 1 января 2018 года реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2014-2017 годы не была завершена в связи с выявленными в сентябре 2017 года ранее неучтенными аварийными квадратными метрами, а также из-за неисполнения подрядчиками своих обязательств в срок, установленный муниципальным контрактом.

Ране на совещании в городе Находка Приморского края председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин сказал, что шесть регионов не смогли выполнить программу переселения из аварийного жилья.

В список, кроме Карелии, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Приморский.