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Минстрой Карелии проведет "горячую линию" по капремонту и "аварийке"

Новости. Общество
09:55, 29 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики сегодня будет работать "горячая линия".

Жители Карелии сегодня с 15 до 16 часов смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, завершения отопительного сезона, региональных целевых программ и другие, сообщили в Минстрое.

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта звоните по номерам: 8 (8142) 76-61-35 или 78-32-73.

По всем остальным по номеру: 8 (8142) 78-51-57.

Напомним, Минтранс организовал "горячую линию" по работе КПП на границе Карелии с другими регионам.

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