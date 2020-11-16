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Минздрав Карелии обеспокоен приходом "варягов" на конкурсы по организации питания в больницах

Новости. Общество
13:59, 17 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В последнее время помимо компаний, работающих в республике, на аукционы по аутсорсингу питания заявляются организации из других регионов, например, Краснодарского края и Ленинградской области.

Компании из других регионов сегодня демпингуют цены и имеют все шансы стать победителями аукционов. И если в среднем, по словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, стоимость питания пациента в сутки составляет 240 рублей, то какой она будет после падения цен на аукционах, неизвестно.

"Мы обеспокоены. Компании из других регионов роняют цену. С одной стороны, это хорошо. Но мы понимаем, что если сильно понизить цену, то какое будет качество продуктов?! Что они смогут поставить? Мы работаем во взаимодействии с УФАС по поводу критериев. Но мы руководствуемся постановлением правительства и не можем ограничиться республикой, местными производителями. Чем руководствуются, извините, "залетные", заваливая наши аукционы, мы не знаем", – отметил заместитель главы Минздрава Сергей Седлецкий.

Так, когда этим летом проводился конкурс на организацию питания в Республиканкой больнице им. Баранова, компания из Выборга снизила цену контракта на 47%. Они бы с легкостью стали победителями конкурса. Но когда в больнице увидели, что пациентов собираются кормить на 127 рублей в сутки, опешили. Карельская компания "Диетгрупп", придя пять лет назад в Республиканскую больницу как аутсорсер, работала при более высокой стоимости питания. И ни для кого не секрет, что за это время продукты подорожали на 70-80 %. Только в апреле-мае этого года цены поднялись на 20%.

"За пять работы мы вложили в улучшение материально-технической базы не менее 15 млн рублей. Мы готовим на современном оборудовании, доставляем еду в учреждения в термоконтейнерах. И готовы заниматься развитием организации питания и дальше, но система, которая сложилась на сегодня в аусорсинге, не дает нормально существовать. "Диетгрупп", когда ранее выходила на конкурс, побеждала не за счет падения цены, а за счет опыта, своей квалификации. И так и должно быть. Не по цене нужно выбирать, а по качеству. Но доморощенные предприниматели стали валить рынок, приглашая компании со стороны. Организации, у которых недостаточно опыта, зовут компании из Выборга, Краснодара, чтобы набрать как можно больше баллов по опыту, чтобы потом ценой регулировать победу в конкурсе. А когда варяги выиграют, они готовы пойти к ним в субподрядчики", – рассказал учредитель ООО "Диетгрупп" Станислав Мишичев.

Подробнее читайте в материале "Нелечебное питание".

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Комментарии

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zanoza
2020-11-17 14:05:54
В правительстве региона тоже варяги , зато лояльные.
Гость
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