Минздрав Карелии пообещал решить проблему с тестами на коронавирус в Петрозаводске в течение двух дней

Дополнительные лаборатории и новые ПЦР-анализаторы помогут сократить срок ожидания тестов, считают в ведомстве.

В связи с ростом заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, включая коронавирус, в Карелии последние недели лаборатории работают с большой нагрузкой. В сутки выполняется около двух тысяч тестов.

"Для сокращения сроков ожидания введены в работу дополнительные лаборатории, ведется закупка новых ПЦР-анализаторов, уже закуплена партия современных эффективных тест-систем, позволяющих проводить исследования в короткие сроки. Новые тест-системы, поступившие в Республиканскую инфекционную больницу, будут использоваться для первичной диагностики у пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы максимально оперативно устанавливать эпидемиологический статус и предупреждать распространение инфекции в очаге. Проблема с тестами в Петрозаводске будет решена в течение двух дней", - сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве напомнили, что в лабораториях медицинских организаций, подведомственных Минздраву Карелии, сроки информирования граждан о результатах тестов регламентированы. Но в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия эти сроки не регламентированы.

"Медицинские организации стремятся к сокращению сроков ожидания результатов. Для этого введена система СМС-информирования: граждане получают push-уведомление на мобильный телефон, если они оформили добровольное информированное согласие новой формы, если не оформили - по прежней методике. Важно внимательно проверить правильность номера мобильного телефона при оформлении согласия. Страховыми медицинскими организациями отправлено уже более 500 таких уведомлений", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией.