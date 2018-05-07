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Новости. Общество
10:47, 07 Мая 2018

Минздрав Карелии прокомментировал увольнение главврача Кемской больницы

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Главному врачу Кемской ЦРБ Виктору Смирнову Минздрав Карелии не продлил контракт.

В соцсети персонал Кемской районной больницы, а также местные жители бьют тревогу в связи с увольнением главврача, хирурга Виктора Смирнова, опасаясь, что район потеряет сразу двух специалистов – Смирнова как хирурга и его жену, которая работает врачом УЗИ.

Коллеги Смирнова уже написали коллективное письмо в Минздрав, Парфенчикову А. О. и в другие инстанции.

Как пояснили в Минздраве Карелии "Столице на Онего", с главврачом Смирновым, действительно, не продлен контракт, но это касается только его обязанностей как руководителя.

Почему не продлили контракт, в ведомстве предпочли не отвечать, но пояснили: "Виктору Смирнову предложено трудоустройство в качестве врача-хирурга в Кемской больнице и еще одна вакансия. Он всегда может выбрать".

Также в Минздраве сказали, что окончание контракта с Викторм Смирновым датируется 15 мая, а 16 мая в Кемскую ЦРБ уже приедет новый руководитель.

"Это будет врач-терапевт, гастроэнтеролог из другого региона, - заверили в ведомстве, - он 1967 года рождения, готов работать в Кемской ЦРБ

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Комментарии

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User
2018-05-07 11:02:20
Так терапевт или гастроэнтеролог? А то может пристав или прокурор?
Сеня
2018-05-07 10:57:21
На смену ждут очередной несотоявшийся у себя на родине кадр , которому всеравно где жить , лишь бы быть начальником.
Гость
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