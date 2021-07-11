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Минздрав рассказал о состоянии жительницы Петрозаводска, которая выпала из окна 5 этажа

Новости. Общество
12:49, 12 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 38-летней женщины, которая 28 июня вечером упала с пятого этажа и выжила.

Как стало известно «Столице на Онего», 38-летнюю жительницу Петрозаводска, которая 28 июня вечером выпала из окна пятого этажа дома на улице Калинина, доставили в БСМП.

«Сейчас женщина находится в реанимации, состояние тяжелое, стабильное», — сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что трагедия разыгралась 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина. Женщина 1983 года рождения выпала из окна пятого этажа и с травмами была госпитализирована.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и не исключают версии, что молодая женщина могла принять решение самостоятельно уйти из жизни.

Также родственник пострадавшей рассказал подробности происшествия и сообщил, что упавшая была не голая, как утверждали очевидцы.

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Комментарии

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бюджет
2021-07-12 14:07:40
Треть новостей страшилки!
Варя
2021-07-12 14:07:38
Бедненькая, представляю как ей больно, желаю выздороветь поскорей!
кир
2021-07-12 13:11:41
Нам это надо знать? Нет и нет. Это не редакционная политика, а её отсутствие.
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