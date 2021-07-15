Минздрав связал сложности с записью на прививку от ковида с дефицитом вакцины в Карелии

В министерстве здравоохранения республики сообщили, что жители региона жалуются на проблемы с записью на вакцинацию от коронавируса: ситуация вызвана нехваткой вакцины.

Об этом сегодня, 16 июля, на заседании правительства Карелии заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.

«Сейчас есть обращения граждан, что сложно записаться на вакцинацию в связи с тем, что нет свободных номерков в расписании. Это, конечно, связано с тем, что заканчивается вакцина в пунктах вакцинации. Поэтому выставить номерки на дальнейший период фактически невозможно», — сообщила она.

Ольга Руотцелайнен также заявила, что из-за дефицита вакцины снизился темп прививочной кампании в регионе.

«Немножко в последние дни темпы снизились, потому что вакцина есть не во всех пунктах вакцинации», — пояснила она.

В настоящее время жители Карелии вынуждены ожидать поступления новых партий вакцины.

На этом же заседании глава республики Артур Парфенчиков также заявил о нехватке вакцины от коронавируса в Карелии.